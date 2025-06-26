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Гирёв: пока тяжело, надо было отработать на морально-волевых

Гирёв: пока тяжело, надо было отработать на морально-волевых
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Российский пловец, серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 Иван Гирёв прокомментировал свою победу в Кубке России по плаванию на дистанции 100 м вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 48,55.

«Результат хороший. Итог один – работаем дальше, улучшаемся. То, что не сразу включился – это такая тактика на сотне, не то чтобы я сэкономился, я просто всегда привык плавать в такой раскладке.

Состояние удовлетворительное. В целом тяжело пока, очень много плотной работы, мы не подводились к этим соревнованиям. Надо было на морально-волевых отработать, выдать свой максимум даже тогда, когда не получается, когда ты видишь, что не готов работать на максимум. Но мы профессионалы, готовимся с расчётом на главный старт», – передаёт слова Гирёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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