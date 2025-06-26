Пловец Савенко рассказал о ключевых задачах сбора перед ЧМ в Сингапуре

Чемпион России по плаванию Дмитрий Савенко рассказал о ключевых задачах сбора в преддверии чемпионата мира в Сингапуре.

«К работе я готов, но сейчас уже не тот период, когда много монотонной работы. Она будет скорее точечная сейчас, всё основное мы уже сделали. Мы будем на сборе со всей командой, которая поедет в Сингапур, совсем другая атмосфера, нежели тренироваться у себя в городе.

Буду заряжаться энергией, общаться с ребятами. Надеюсь, они будут в прекрасном настроении, в хорошем самочувствии поедем в Сингапур», – передаёт слова Савенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года в Сингапуре пройдёт с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены примут участие в турнире в нейтральном статусе.