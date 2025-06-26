Роман Шевляков стал победителем Кубка России на дистанции 50 м баттерфляем

Чемпион мира 2018 года в эстафете российский пловец Роман Шевляков стал победителем финала Кубка России на дистанции 50 м баттерфляем. Он преодолел дистанцию за 22,92. Соревнования проходят в Казани.

Второе место занял Олег Костин с результатом 23,19. Замкнул тройку лидеров Егор Юрченко (23,22). У девушек золото на данной дистанции выиграла Арина Суркова (25,87). Серебряная медаль досталась Аните Грищенко (26,41). Бронзу завоевала Светлана Чимрова (26,44).

Соревнования в Казани стартовали 23 июня и продлятся до 26 июня. Ранее Шевляков стал победителем финала Кубка России на дистанции 100 м баттерфляем, побив национальный рекорд.