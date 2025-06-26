Финалистки ЧР по борьбе хотели определить победительницу с помощью «камень ножницы бумага»

Необычный инцидент произошёл на чемпионате России – 2025 по женской борьбе, который прошёл в Москве, сообщает «Матч ТВ».

В финале весовой категории до 62 кг сошлись дважды чемпионка России (2022, 2023) Алина Касабиева и серебряный призёр ЧР-2024 Амина Танделова. Обе девушки представляют Северную Осетию и, по всей видимости, крепко дружат. Из-за чего перед схваткой они решили определить победительницу через знакомую всем игру «камень, ножницы, бумага». Зрителям соревнований этот поступок не понравился, они начали выражать недовольство и даже предлагали дисквалифицировать спортсменок.

Касабиеву и Танделову подвели к главному судье чемпионата, который попросил их бороться. Победу в схватке со счётом 5:4 одержала Танделова.