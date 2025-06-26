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Савенко: ожидал от себя большего, где-то могло быть и побыстрее, будем исправлять ошибки

Савенко: ожидал от себя большего, где-то могло быть и побыстрее, будем исправлять ошибки
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Российский пловец Дмитрий Савенко прокомментировал победу на дистанции 200 м на спине в финале Кубка России, который проходит в Казани.

Плавание. Финал Кубка России. Мужчины. 200 м на спине. Финал:

  1. Дмитрий Савенко — 1.58,57.
  2. Николай Зуев — 1.58,91.
  3. Георгий Смирнов — 1.59,11.

«Соперника видел только на самом последнем развороте, сделал поворот в его сторону через левую руку и увидел, что он уже бросил ноги, понял, что нужно сильно прибавлять на финише – получилось.

Хотел проплыть побыстрее, думал, что хоть и под нагрузками, но результат будет серьёзнее. И всё же выиграл. Первому месту я всегда рад. Ожидал от себя большего, и всё же отработал достойно. Где-то могло быть и побыстрее, но ничего страшного.

Подготовка строилась не на этот старт, будем стараться тренироваться дальше. Ошибки будем исправлять, идеально никогда не бывает, сделаем выводы», – передаёт слова Савенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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