Дарья Клепикова уверенно выиграла 100 м вольным стилем в финале Кубка России в Казани

Двукратная чемпионка мира и Европы на короткой воде российская пловчиха Дарья Клепикова уверенно победила на дистанции 100 м вольным стилем в финале Кубка России, который проходит в Казани. Интересно, что до собственного же рекорда страны (53,36) Дарье не хватило лишь 0,12 секунды.
Плавание. Финал Кубка России. Женщины. 100 м вольным стилем. Финал:
1. Дарья Клепикова – 53,48.
2. Дарья Трофимова — 54,15.
3. Дарья Сурушкина – 55,14.
У мужчин в аналогичной дисциплине победу одержал Иван Гирёв.
Финал Кубка России. Мужчины. 100 м вольным стилем. Финал:
1. Иван Гирёв – 48,55.
2. Вячеслав Зуев – 49,10.
3. Владислав Гринёв – 49,20.