Дарья Клепикова уверенно выиграла 100 м вольным стилем в финале Кубка России в Казани

Двукратная чемпионка мира и Европы на короткой воде российская пловчиха Дарья Клепикова уверенно победила на дистанции 100 м вольным стилем в финале Кубка России, который проходит в Казани. Интересно, что до собственного же рекорда страны (53,36) Дарье не хватило лишь 0,12 секунды.

Плавание. Финал Кубка России. Женщины. 100 м вольным стилем. Финал:

1. Дарья Клепикова – 53,48.

2. Дарья Трофимова — 54,15.

3. Дарья Сурушкина – 55,14.

У мужчин в аналогичной дисциплине победу одержал Иван Гирёв.

Финал Кубка России. Мужчины. 100 м вольным стилем. Финал:

1. Иван Гирёв – 48,55.

2. Вячеслав Зуев – 49,10.

3. Владислав Гринёв – 49,20.