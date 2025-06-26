Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дарья Клепикова уверенно выиграла 100 м вольным стилем в финале Кубка России в Казани

Дарья Клепикова уверенно выиграла 100 м вольным стилем в финале Кубка России в Казани
Комментарии

Двукратная чемпионка мира и Европы на короткой воде российская пловчиха Дарья Клепикова уверенно победила на дистанции 100 м вольным стилем в финале Кубка России, который проходит в Казани. Интересно, что до собственного же рекорда страны (53,36) Дарье не хватило лишь 0,12 секунды.

Плавание. Финал Кубка России. Женщины. 100 м вольным стилем. Финал:

1. Дарья Клепикова – 53,48.
2. Дарья Трофимова — 54,15.
3. Дарья Сурушкина – 55,14.

У мужчин в аналогичной дисциплине победу одержал Иван Гирёв.

Финал Кубка России. Мужчины. 100 м вольным стилем. Финал:

1. Иван Гирёв – 48,55.
2. Вячеслав Зуев – 49,10.
3. Владислав Гринёв – 49,20.

Материалы по теме
«Это на 90% Олимпиада». Лидер российской команды пловцов – о подготовке к ЧМ-2025
Эксклюзив
«Это на 90% Олимпиада». Лидер российской команды пловцов – о подготовке к ЧМ-2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android