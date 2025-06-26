Костин объяснил своё поражение в финале Кубка России в Казани перед стартом на ЧМ

Пятикратный чемпион мира на короткой воде в эстафетах российский пловец Олег Костин прокомментировал второе место в финальном заплыве на 50 м баттерфляем в рамках финала Кубка России, который проходит в Казани.

«Получалось ещё пару недель назад плыть быстрее, хотелось бы из 23 секунд выплывать, но пока тяжеловато. Состояние рабочее, поэтому так оно и есть. Хотелось в этом состоянии показать более высокую скорость.

Форма набрана в целом, относительно даже чемпионата России, по ощущениям, я уже гораздо лучше и сильнее. Не хватает какой-то лёгкости, надеюсь, что к чемпионату мира она появится. Всегда, конечно, хочется выигрывать, но мы все понимаем, что спортсмены здесь в разной форме. У кого-то подготовка идёт целенаправленно к этому старту, кто хочет реализоваться здесь, а кто-то уже готовится к чемпионату мира.

Старт скорее рабочий, посмотреть на свои ошибки и их исправить в течение оставшегося времени. Нет такого, что ты второй, третий, неважно. Интересен скорее сам заплыв, понять, где что не так, чтобы исправиться», – передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.