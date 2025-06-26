Костин: чемпионат мира для меня начнётся в первый же день и тут же может закончиться

Пятикратный чемпион мира на короткой воде в эстафетах российский пловец Олег Костин поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2025 по водным видам спорта в Сингапуре.

«Пусть не частая история выходить на один заплыв на турнире, это же не моя проблема. Я выполняю свои задачи, при том, что относительно недавно у меня была хорошая стартовая работа на турнире Маре Нострум.

Поэтому сейчас не было никакой необходимости приезжать сюда и выходить на много дистанций. Важнее было посмотреть на себя на своей дистанции, на чемпионате мира у меня тоже будет лайт-программа.

Начнётся в первый же день и тут же может закончиться, кто на что отобрался. Понимаю, что полторы тысячи метров – это не лайт-программа, но дистанция также одна и также всё может закончиться в утренней части программы. Извиняюсь, что плаваю не полторы тысячи метров», – передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.