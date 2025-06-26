Пловец Костин: кто считает меня ветераном — пусть другие об этом думают
Поделиться
Пятикратный чемпион мира на короткой воде в эстафетах, 33-летний российский пловец Олег Костин высказался о своём возрасте перед стартом на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.
«Не задумываюсь о своём возрасте, просто выхожу и выполняю свою работу. А кто считает меня ветераном, пусть другие об этом думают. Не то что не ощущаю себя ветераном, я и правда об этом не задумываюсь. Можно сказать, не ощущаю.
Чемоданы в Сингапур ещё не собраны, сейчас вернусь и соберу. Пусть одна дистанция, но чемоданы надо собирать на месяц», – передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Комментарии
- 26 июня 2025
-
20:54
-
20:43
-
20:38
-
20:36
-
20:33
-
20:21
-
20:07
-
20:07
-
20:02
-
19:42
-
19:32
-
19:30
-
19:27
-
19:20
-
19:10
-
18:46
-
17:20
-
16:57
-
16:47
-
16:09
-
15:00
-
14:30
-
14:24
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:56
-
12:31
-
12:30
-
12:00
- 25 июня 2025
-
20:49
-
20:18
-
19:54
-
19:50