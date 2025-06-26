Пловец Костин: кто считает меня ветераном — пусть другие об этом думают

Пятикратный чемпион мира на короткой воде в эстафетах, 33-летний российский пловец Олег Костин высказался о своём возрасте перед стартом на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.

«Не задумываюсь о своём возрасте, просто выхожу и выполняю свою работу. А кто считает меня ветераном, пусть другие об этом думают. Не то что не ощущаю себя ветераном, я и правда об этом не задумываюсь. Можно сказать, не ощущаю.

Чемоданы в Сингапур ещё не собраны, сейчас вернусь и соберу. Пусть одна дистанция, но чемоданы надо собирать на месяц», – передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.