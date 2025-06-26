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Фесиков оценил готовность российских пловцов к чемпионату мира в Сингапуре

Фесиков оценил готовность российских пловцов к чемпионату мира в Сингапуре
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Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков высказался о готовности спортсменов к предстоящему чемпионату мира в Сингапуре.

«До чемпионата мира, основного старта этого сезона ещё четыре недели. Команда находится в периоде жёсткой подготовки. Дальше период финальной настройки, оттачивание мастерства, и со стороны спортсменов, и со стороны тренеров будут вноситься корректировки. Отдельные результаты меня даже удивили, рад тому, что Даша Клепикова показала очень быстрые секунды.

Мы общались с ней, она сказала, что хотела установить рекорд России. Но мы понимаем, что основной старт ещё не скоро и даже если это уже сейчас был бы рекорд страны, то стоило бы надеяться, что впереди в июле она сможет ещё больше», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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