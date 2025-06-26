Фесиков высоко оценил перспективы Романа Шевлякова на Олимпиаде-2028

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков высказался о перспективах российского пловца Романа Шевлякова.

«Мне очень понравилось выступление Романа Шевлякова, он большой молодец, взял два золота. Его секунды говорят, что потенциально он в восьмёрке мирового рейтинга. Его перспектива не текущий чемпионат мира, а подготовка к следующим Олимпийским играм. Надеемся, что он будет сохранять позитивный настрой и движение вперёд, эти два с половиной, три года до Лос-Анджелеса.

Я всех очень люблю и ценю, поэтому не могу говорить о ком-то плохо. Работа главного тренера, всей федерации – создать условия ребятам, чтобы они показали свои лучшие результаты. Мы видели замечательный заплыв 4 по 100 м вольным стилем у девушек, где они боевым составом установили новый рекорд страны. У них есть потенциал для попадания в финал ЧМ и обновления рекорда там», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.