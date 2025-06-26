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Фесиков объяснил необходимость проведения финала Кубка России перед ЧМ по плаванию

Фесиков объяснил необходимость проведения финала Кубка России перед ЧМ по плаванию
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Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков объяснил необходимость проведения финала Кубка России перед чемпионатом мира по плаванию в Сингапуре.

«Четыре недели – это как раз тот период, в который ещё есть возможность что-то скорректировать, внести вместе с тренерским штабом, личным тренером какие-то изменения. Сейчас мы видим, что некоторые спортсмены, особенно спринтеры, находятся в фазе загрузки, они не показали те секунды, на которые рассчитывали даже сами.

Но сейчас период восстановления, период тонкой настройки. И, конечно же, мы, изначально планируя выступление на чемпионате мира, корректировали план стратегически, как правильно подводиться под этот старт», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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