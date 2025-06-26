Фесиков: изначально финал КР по плаванию стоял в даты чемпионата мира в Сингапуре

Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков рассказал о решении перенести финал Кубка России.

«В календарь этого года вносились корректировки с учётом новостей от World Aquatics касательно того, что мы выступаем уже в расширенном составе, и, конечно же, в феврале внесли изменения. Изначально финал Кубка России стоял точно в даты чемпионата мира в Сингапуре, поэтому всё провели вовремя, своевременно и сейчас вся Россия плывёт у нас здесь, в Казани.

752 участника – рекорд для финалов Кубка страны. Мы понимаем, что не только есть сборная страны, но и вся страна. Верим, что новые таланты появляются здесь, в скором времени увидим их и в сборной», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.