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Фесиков раскрыл тренировочные планы российских пловцов перед чемпионатом мира

Фесиков раскрыл тренировочные планы российских пловцов перед чемпионатом мира
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Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков высказался о подготовке россиян к чемпионату мира – 2025 по плаванию, который пройдёт с 11 июля по 3 августа.

«Пока нет никаких моментов для волнения, хорошие 100 м кролем, хорошие секунды от Гирёва. Мы знаем, что потенциально у нас есть ещё четыре человека, которые в Риме на турнире «Семь холмов», это что касается эстафеты.

Девушки тоже в хорошем состоянии, эстафета собирается, Арина Гайфутдинова показала, что может бороться в комбинированной эстафете, складывается хороший коллектив, посмотрим, что проплывут наши ребята в Риме.
Они конкурируют, конкурируют с лучшими спортсменами мира, чего им так долго и не хватало. И сейчас поймут, на каком они этапе подготовки находятся и что нужно сделать, чтобы улучшиться.

Сужать или увеличивать период тонкой настройкой было бы неуместно, так как у нас впереди сбор на Круглом, период адаптации, перелёт в Малайзию, сбор там и затем уже Сингапур. Нашли лучшую локацию – всего час до Сингапура, те же климатические условия, лучший вариант», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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