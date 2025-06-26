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«Политический момент». Фесиков объяснил, зачем Лифинцев и Колесников поехали в Рим

«Политический момент». Фесиков объяснил, зачем Лифинцев и Колесников поехали в Рим
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Спортивный директор по плаванию Федерации водных видов спорта России Сергей Фесиков объяснил, по какой причине звёзды сборной России Мирон Лифинцев и Климент Колесников предпочли финалу Кубка страны в Казани коммерческий старт в Риме под названием «Семь холмов».

«Все понимают важность соревнований, важность тех или иных стартов. Альтернатива нашему финалу Кубка страны – «Семь холмов» в Риме – это очень важный момент, важный аспект, не могли пропустить совсем эти соревнования.

В том числе это и политический момент, Европа для нас давно была закрыта, а сейчас период своеобразной оттепели, он очень важен, и наши спортсмены должны появляться и там, должны всегда общаться, быть на виду, быть в коммуникации с мировыми звёздами – будь это Италия или другие страны.

Так рождается результат, интересно смотреть на параллель между финалом Кубка России и турниром в Риме. После чего все сборные будут сужаться и готовиться к ЧМ», – передаёт слова Фесикова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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