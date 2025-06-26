Мирон Лифинцев победил олимпийского чемпиона Чеккона на его коронной дистанции в Риме

Пятикратный чемпион мира на короткой воде 2024 года, 19-летний российский пловец Мирон Лифинцев выиграл коммерческий турнир Sette Colli в Риме (Италия) на дистанции 100 м на спине. Он проплыл её за 53,23. Интересно, что вторым в этом заплыве стал олимпийский чемпион 2024 года, чемпион мира в этой дисциплине итальянец Томас Чеккон.

Плавание. Коммерческий турнир в Риме. 100 м на спине. Мужчины:

Мирон Лифинцев (Россия) – 53,23. Томас Чеккон (Италия) – 53,31. Христу Апостолос (Греция) – 53,47.

Отметим, что в этом финале в Риме участвовал ещё один россиянин – Павел Самусенко. Он финишировал седьмым (54,65).