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Мирон Лифинцев победил олимпийского чемпиона Чеккона на его коронной дистанции в Риме

Мирон Лифинцев победил олимпийского чемпиона Чеккона на его коронной дистанции в Риме
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Пятикратный чемпион мира на короткой воде 2024 года, 19-летний российский пловец Мирон Лифинцев выиграл коммерческий турнир Sette Colli в Риме (Италия) на дистанции 100 м на спине. Он проплыл её за 53,23. Интересно, что вторым в этом заплыве стал олимпийский чемпион 2024 года, чемпион мира в этой дисциплине итальянец Томас Чеккон.

Плавание. Коммерческий турнир в Риме. 100 м на спине. Мужчины:

  1. Мирон Лифинцев (Россия) – 53,23.
  2. Томас Чеккон (Италия) – 53,31.
  3. Христу Апостолос (Греция) – 53,47.

Отметим, что в этом финале в Риме участвовал ещё один россиянин – Павел Самусенко. Он финишировал седьмым (54,65).

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