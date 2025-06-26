«Это глупость». Мамиашвили — об игре в «камень, ножницы, бумага» в финале ЧР по борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на инцидент, произошедший в финале весовой категории до 62 кг на чемпионате России – 2025 по женской борьбе, который прошёл в Москве.

— Во первых, это глупость. Во вторых, это показывает их отношение. Если не хочешь бороться, лучше вообще не приходи. Должна же быть спортивная составляющая, соответствующий настрой, желание победить. Мне для себя трудно их действия объяснить, у меня в голове не укладывается такой поступок, если они действительно это сделали.

— Будете проводить разбирательства по итогам этого инцидента?

— Конечно, зачем такие вещи было устраивать? – приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».

Напомним, в схватке за золото ЧР сошлись дважды чемпионка России (2022, 2023) Алина Касабиева и серебряный призёр ЧР-2024 Амина Танделова. Обе девушки представляют Северную Осетию и, по всей видимости, крепко дружат. Из-за чего перед схваткой они решили определить победительницу через знакомую всем игру «камень, ножницы, бумага». Зрителям соревнований этот поступок не понравился, они начали выражать недовольство и даже предлагали дисквалифицировать спортсменок. Касабиеву и Танделову подвели к главному судье чемпионата, который попросил их бороться. Победу в схватке со счётом 5:4 одержала Танделова.