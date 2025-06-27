Российский пловец Егор Корнев выиграл 50 м вольным стилем на турнире в Риме

Чемпион мира 2024 года в эстафете на короткой воде, многократный чемпион России, 21-летний пловец Егор Корнев выиграл коммерческий турнир Sette Colli («Семь холмов») на дистанции 50 м вольным стилем в Риме (Италия). Он преодолел её за 21,58.

Плавание. Коммерческий турнир «Семь холмов» в Риме. 50 м на спине. Мужчины:

1. Егор Корнев (Россия) – 21,58.

2. Андрей Барна (Сербия) – 21,88.

3. Леонардо Деплано (Италия) – 21,89.

Отметим, что мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилем у мужчин принадлежит представителю Бразилии Сезару Сьелу Филью (20,91). Он установил его в 2009 году на национальном чемпионате.