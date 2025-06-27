Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский пловец Егор Корнев выиграл 50 м вольным стилем на турнире в Риме

Российский пловец Егор Корнев выиграл 50 м вольным стилем на турнире в Риме
Комментарии

Чемпион мира 2024 года в эстафете на короткой воде, многократный чемпион России, 21-летний пловец Егор Корнев выиграл коммерческий турнир Sette Colli («Семь холмов») на дистанции 50 м вольным стилем в Риме (Италия). Он преодолел её за 21,58.

Плавание. Коммерческий турнир «Семь холмов» в Риме. 50 м на спине. Мужчины:

1. Егор Корнев (Россия) – 21,58.
2. Андрей Барна (Сербия) – 21,88.
3. Леонардо Деплано (Италия) – 21,89.

Отметим, что мировой рекорд в плавании на 50 м вольным стилем у мужчин принадлежит представителю Бразилии Сезару Сьелу Филью (20,91). Он установил его в 2009 году на национальном чемпионате.

Материалы по теме
Мирон Лифинцев победил олимпийского чемпиона Чеккона на его коронной дистанции в Риме
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android