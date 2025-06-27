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Сборная Санкт-Петербурга — 1 стала победителем Кубка России — 2025 по плаванию

Сборная Санкт-Петербурга — 1 стала победителем Кубка России — 2025 по плаванию
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В Казани завершился финал Кубка России — 2025 по плаванию, проходивший с 23 по 26 июня. Победителем соревнований в командном зачёте стала сборная Санкт-Петербурга — 1, завоевавшая 15 золотых, 13 серебряных и четыре бронзовые медали.

Плавание.Кубок России — 2025. Финал. Медальный зачёт:

  1. Санкт-Петербург — 1 (15 золотых, 13 серебряных и 4 бронзовые медали);
  2. Калужская область — 1 (4 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые);
  3. Воронежская область — 1 (4 золотые и 3 бронзовые);
  4. Москва — 1 (3 золотые, 10 серебряных и 6 бронзовых);
  5. Новосибирская область (2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых);
  6. Санкт-Петербург — 2 (2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые)
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