Игрок сборной России по футзалу Чишкала сделал хет-трик в финале чемпионата Португалии

Российский футзалист Иван Чишкала, выступающий за «Бенфику», забил три гола в четвёртом матче финальной серии чемпионата Португалии со «Спортингом».

В основное время матча Чишкала отметился одним точным ударом, а игра завершилась со счётом 5:5. В дополнительное время ещё два гола российского футзалиста помогли одержать победу «Бенфике» (7:5 д. вр.) и сравнять счёт в серии — 3-2.

Чишкала играет в Португалии с 2020 года, став одним из лидеров мини-футбольной «Бенфики». В 2014 году спортсмен в составе студенческой сборной России стал чемпионом мира, сыграв на турнире пять матчей. В 2016 году взял Кубок УЕФА по мини-футболу в составе «Газпром-Югра». В 2016-м Чишкала вошёл в состав сборной России на чемпионат мира по мини-футболу и завоевал серебряную медаль. Всего на его счету 62 матча за сборную России, в которых он забил 32 гола.