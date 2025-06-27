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Кнороз считает, что глава World Athletics Коу ненавидит российских легкоатлетов

Кнороз считает, что глава World Athletics Коу ненавидит российских легкоатлетов
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Многократная чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз заявила, что возглавляющий Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) британец Себастьян Коу плохо относится к российским спортсменам.

«Что касается Себастьяна Коу, то тут как бы всё понятно: он нас терпеть не может. Вспомните, что Коу сказал перед Играми-2024 в Париже журналистам: «Да, вы увидите российских спортсменов на Олимпиаде, но это будет точно не лёгкая атлетика», — приводит ТАСС слова Кнороз.

Коу стал президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций в августе 2015 года, спустя три месяца возглавляемая им организация после допингового скандала приняла решение об отстранении российских спортсменов от международных стартов.

В марте 2022 года из-за ситуации на Украине World Athletics запретила российским и белорусским спортсменам участвовать во всех крупных международных стартах.

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