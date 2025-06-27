Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Прыгунья с шестом Кнороз рассказала, чего ей не хватает для достижения высот Исинбаевой

Прыгунья с шестом Кнороз рассказала, чего ей не хватает для достижения высот Исинбаевой
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер женской сборной России по прыжкам с шестом Полина Кнороз рассказала, чего ей не хватает, чтобы достичь результатов Елены Исинбаевой.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008) в прыжках с шестом, обладательница трёх золотых медалей мировых первенств (2005, 2007, 2013). Россиянке принадлежит мировой рекорд — 5,06 м.

«Мне кажется, должно всё-таки совпасть очень многое, потому что 5 м — это очень серьёзный рубеж. Всего четыре женщины за всю историю прыжков с шестом его преодолели. И должно сложиться всё это.

Если мы, например, говорим про меня, то моя физическая форма должна быть на пике, я должна технически сделать всё правильно. Должна быть хорошая погода, нужный ветер. Должна быть публика, которая будет помогать и заряжать. И, наверное, самое главное, — это удача», — приводит ТАСС слова Кнороз.

25-летняя Кнороз является многократной чемпионкой России, победительницей Игр БРИКС — 2024 и этапа Бриллиантовой лиги 2021 года в Стокгольме. Её лучший результат в карьере — 4,81 м.

Материалы по теме
Кнороз считает, что глава World Athletics Коу ненавидит российских легкоатлетов
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android