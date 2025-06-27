Прыгунья с шестом Кнороз рассказала, чего ей не хватает для достижения высот Исинбаевой

Лидер женской сборной России по прыжкам с шестом Полина Кнороз рассказала, чего ей не хватает, чтобы достичь результатов Елены Исинбаевой.

Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008) в прыжках с шестом, обладательница трёх золотых медалей мировых первенств (2005, 2007, 2013). Россиянке принадлежит мировой рекорд — 5,06 м.

«Мне кажется, должно всё-таки совпасть очень многое, потому что 5 м — это очень серьёзный рубеж. Всего четыре женщины за всю историю прыжков с шестом его преодолели. И должно сложиться всё это.

Если мы, например, говорим про меня, то моя физическая форма должна быть на пике, я должна технически сделать всё правильно. Должна быть хорошая погода, нужный ветер. Должна быть публика, которая будет помогать и заряжать. И, наверное, самое главное, — это удача», — приводит ТАСС слова Кнороз.

25-летняя Кнороз является многократной чемпионкой России, победительницей Игр БРИКС — 2024 и этапа Бриллиантовой лиги 2021 года в Стокгольме. Её лучший результат в карьере — 4,81 м.