Премия «Спорт и Россия»: «Чемпионат» стал медиалидером года

25 июня в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов Премии «Спорт и Россия».

Спортивный портал «Чемпионат» является генеральным информационным партнёром Премии «Спорт и Россия».

Премия ежегодно отмечает ключевых представителей отрасли — профессионалы своего дела, организации, бренды и компании, способствующие продвижению физической культуры, созданию благоприятной спортивной среды и формированию ориентиров для молодёжи.

В 2025 году лауреатами стали такие компании и организации, как: «ХИКА», Банк ВТБ, Единый ЦУПИС, XFIT, круизная компания «ВодоходЪ», BIBLIOGLOBUS.RU, РЖД и другие. Каждая из них оказывает уникальное влияние на развитие спортивной экосистемы — от создания инновационной инфраструктуры и внедрения цифровых технологий до реализации социальных инициатив и продвижения новых спортивных форматов.

Спортивный портал «Чемпионат» стал победителем в номинации «Медиалидер года». В номинации оценивался вклад всех ведущих СМИ в популяризацию спорта.

«Нашему СМИ в этом году исполнилось 20 лет и, безусловно, особенно приятно получить награду в такой праздник. Команда «Чемпионата» проживает каждую минуту вместе с нашими спортсменами и всеми, кто не представляют свою жизнь без спорта», — сказал главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин.

Одним из ярких примеров становится компания «ХИКА», чья деятельность связана с созданием современной спортивной инфраструктуры.

«Миссия «ХИКА» — развитие спорта и здорового образа жизни через строительство качественных и функциональных спортивных объектов, оснащенных современными и эффективными инженерными решениями. Участие в подобных мероприятиях помогает инвесторам и собственникам объектов познакомиться с компаниями, оказывающими услуги по строительству и сервисному обслуживанию спортивных объектов», — отметил генеральный директор «ХИКА» Харитонов Антон.

Особое внимание в этом году уделяется развитию киберспорта — динамично растущего направления, объединяющего молодежные сообщества и расширяющего традиционное понятие спорта.

«Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к киберспорту и убеждены в его потенциале. Подобные проекты делают спортивную культуру более разнообразной, объединяют вокруг себя людей и формируют новые сообщества. Сегодня соревнования в онлайн-пространстве — одно из самых динамично развивающихся направлений, способное задать новые ориентиры для всей индустрии», — заявил управляющий директор банка ВТБ Владислав Отбоев.

Современный фитнес всё чаще выходит за рамки тренировок и становится частью образа жизни. Бренд XFIT внедряет системный холистический подход к здоровью, мотивируя людей на достижение новых результатов.

«С каждым годом увеличивается количество людей, не мыслящих себя без ЗОЖ. В синергии с этим мы запускаем новые программы с холистическим подходом. XFIT Метод — именно такой продукт, и нам приятно, что эксперты дали ему высокую оценку. Система работает в наших фитнес-клубах и обеспечивает комплексный подход к ведению клиентов, благодаря чему мотивирует людей на новые качественные достижения и здоровое долголетие», – сказала директор по фитнес-продукту XFIT Оксана Маркова.

Еще одним значимым направлением спортивной и деловой активности становятся круизные путешествия — в том числе в формате корпоративных мероприятий. Победителем в номинации «Лучшая площадка для MICE»стала круизная компания «ВодоходЪ», задающая новые стандарты водного туризма в России.

«Популярность круизов по России стабильно растёт — всё больше гостей выбирают теплоходы и возвращаются к нам уже с коллегами. Именно благодаря этому мы стали победителями в номинации «Лучшая площадка для MICE». Мы постоянно обновляем экскурсионные и развлекательные программы, внедряя новые идеи, рожденные в ходе частных и корпоративных поездок», — рассказала руководитель отдела партнерских и корпоративных продаж круизной компании «ВодоходЪ» Шахинлер Анжелика.

Интеллектуальный спорт продолжает набирать популярность и расширять аудиторию вовлеченных – от школьников до людей старшего поколения. Именно такую задачу решает Федерация нард России, популяризируя традиционную, но динамично развивающуюся дисциплину.

«Современный спорт — это не только рекорды, но и вовлечение людей всех возрастов в активную жизнь. Задача ФНР — создать условия, где каждый может открыть в себе талант, получить поддержку и стать частью интеллектуального сообщества нардистов!» — подчеркнула генеральный секретарь Федерации нард России Татьяна Комарова.

Премия «Спорт и Россия – 2025» стала площадкой для диалога между бизнесом, государством и обществом, направленной на устойчивый рост и развитие спортивной индустрии России.