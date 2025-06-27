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Чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан женился на актрисе Лайле Руасс

Чемпион мира по снукеру Ронни О'Салливан женился на актрисе Лайле Руасс
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Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан женился на своей возлюбленной — актрисе Лайле Руасс.

Фото: Из личного архива Ронни О'Салливана

Ронни и Лайла познакомились в 2012 году после того, как актрисе показали его предыдущий дом, когда она искала себе недвижимость. Позже Ронни пригласил её на свидание через агента по недвижимости, который был её приятелем. Они обручились в 2013 году, но так и не поженились. Их отношения разладились после того, как мама Ронни Мария назвала Лайлу «проституткой», и в феврале 2022 года пара рассталась. Спустя несколько месяцев они помирились, но в прошлом году снова расстались. В июня этого года в СМИ появилась информация, что их роман возобновился и пара планирует начать новую жизнь в Дубае (ОАЭ).

Ранее О'Салливан рассказал о смене места жительства. Спортсмен переедет из Великобритании в одну из стран Ближнего Востока.

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