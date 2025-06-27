Впервые в истории шахмат в топ-10 рейтинга ФИДЕ не будет ни одного россиянина

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в июльском рейтинге ФИДЕ опустится на 14-ю строчку в июльском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Таким образом, впервые за всё время в топ-10 рейтинга ФИДЕ по классическим шахматам не будет ни одного россиянина.

В июньском рейтинге ФИДЕ Непомнящий занимал 10-ю строчку с 2757 очками. Лидером был норвежец Магнус Карлсен (2837), на втором месте находился американец Хикару Накамура (2804). Тройку сильнейших замыкал Арджун Эригайси (2782) из Индии.

Другие представители России в июньском рейтинге ФИДЕ:

35. Даниил Дубов — 2693

39. Андрей Есипенко — 2689

45. Владислав Артемьев — 2676

57. Александр Грищук — 2667

77. Александр Морозевич — 2650