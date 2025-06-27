На ВДНХ стартовал международный турнир «Шахматные звёзды 5.0» с участием Карякина и Лагно

В четверг, 26 июня, в Москве на ВДНХ в павильоне № 14, ВТЦ Азербайджанской Республики, прошёл первый игровой день международного турнира «Шахматные звёзды 5.0» с участием известных гроссмейстеров и молодых спортсменов.

Турнир с общим призовым фондом 15 млн рублей завершится 30 июня.

Владислав Артемьев даёт автографы Фото: Пресс-служба турнира «Шахматные звёзды 5.0»

По итогам первого игрового дня в лидеры вышел россиянин Владислав Артемьев, набравший три очка. Теймур Раджабов (Азербайджан) и Раунак Садхвани (Индия) набрали по 2,5 из 3 очков. На пол-очка отстает Евгений Томашевский (Россия), по полтора очка — у Сергея Карякина (Россия), Хоу Ифань (Китай) и Бибисары Асаубаевой (Казахстан). У Екатерины Лагно (Россия) – пол-очка.

Екатерина Лагно Фото: Пресс-служба турнира «Шахматные звёзды 5.0»

«Сегодня всё сложилось хорошо: я выиграл все три партии. День прошёл успешно, я доволен результатом. Хотя последние две партии были довольно тяжёлыми, затяжными — мои соперницы могли сделать ничью. Шахматы — довольно специфический спорт: их нужно любить, постоянно практиковаться, играть с как можно большим количеством соперников и анализировать свои партии. Турнир «Шахматные звёзды» в очередной раз даёт нам такую возможность», — рассказал трёхкратный победитель турнира «Шахматные звёзды» Владислав Артемьев.

По традиции первый ход турнира «Шахматные звёзды» предоставлен медиаперсонам. В турнире гроссмейстеров его сделал телеведущий, актёр, блогер, многократный чемпион России по армейскому рукопашному бою, многократный чемпион Кубка мира по смешанным единоборствам Саша Стоун.

Саша Стоун делает первый ход на турнире Фото: Пресс-служба турнира «Шахматные звёзды 5.0»

26 июня партнёр турнира государственная корпорация «Росатом» при содействии дирекции ВДНХ организовала для детей-участников турнира экскурсию в павильон «Космос», где гости познакомились с уникальной экспозицией.

27 июня состоятся очередные три тура рапида. В этом году, впервые в истории турнира, вместе с мировыми гроссмейстерами и юными шахматистами из России сыграют дети-спортсмены из других стран: Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана. Более сотни самых талантливых молодых спортсменов примут участие в главном турнире, где дети параллельно с гроссмейстерами будут участвовать в состязаниях по быстрым шахматам. В финале определятся 24 победителя в четырёх возрастных категориях: до 9 лет; до 11, до 13 и до 17 лет.

Игровой зал Фото: Пресс-служба турнира «Шахматные звёзды 5.0»

Зрители могут наблюдать за ходом турнира на главной площадке соревнований, в павильоне Азербайджана на ВДНХ или следить за шахматными партиями гроссмейстеров онлайн.

Генеральный информационный партнёр турнира — спортивный портал «Чемпионат». Организатор Международного турнира «Шахматные звёзды 5.0» — компания «Новые шахматы».