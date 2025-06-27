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«Чемпионат» признан медиалидером года

«Чемпионат» признан медиалидером года
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Основанием для награды послужил вклад СМИ в популяризацию спорта.

25 июня 2025 года в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «Спорт и Россия». Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) одержал победу в номинации «Медиалидер года».

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»: «Нашему СМИ в этом году исполнилось 20 лет, и, безусловно, особенно приятно получить награду в юбилейный год. Команда «Чемпионата» проживает каждую минуту вместе с нашими спортсменами и всеми, кто не представляет свою жизнь без спорта».

Среди других лауреатов премии: «ХИКА», Банк ВТБ, Единый ЦУПИС, XFIT, круизная компания «ВодоходЪ», BIBLIOGLOBUS.RU, РЖД и другие. Каждый победитель оказал уникальное влияние на развитие спортивной экосистемы — от создания инновационной инфраструктуры и внедрения цифровых технологий до реализации социальных инициатив и продвижения новых спортивных форматов.

Премия «Спорт и Россия» — площадка для диалога между бизнесом, государством и обществом, направленная на устойчивый рост и развитие спортивной индустрии России, которая ежегодно отмечает ключевых представителей отрасли.

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