Ян Непомнящий оценил результат на турнире в Узбекистане, процитировав своего деда

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал пост, в котором подвёл итоги выступления на турнире в Узбекистане. Ян набрал всего 3,5 очка в девяти партиях UzChess Cup — 2025.

«Ужасный турнир, ужасная форма, ужасный результат. Много ошибок при подготовке и непозволительно много — за доской. Много пищи для размышлений. Как говорил мой дед: «За одного битого двух небитых дают», — написал Непомнящий на своей странице в социальных сетях.

Ян Непомнящий опустится на 14-ю строчку в июльском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В топ-10 рейтинга ФИДЕ впервые в истории не окажется ни одного россиянина.