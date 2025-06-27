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Ян Непомнящий оценил результат на турнире в Узбекистане, процитировав своего деда

Ян Непомнящий оценил результат на турнире в Узбекистане, процитировав своего деда
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал пост, в котором подвёл итоги выступления на турнире в Узбекистане. Ян набрал всего 3,5 очка в девяти партиях UzChess Cup — 2025.

«Ужасный турнир, ужасная форма, ужасный результат. Много ошибок при подготовке и непозволительно много — за доской. Много пищи для размышлений. Как говорил мой дед: «За одного битого двух небитых дают», — написал Непомнящий на своей странице в социальных сетях.

Ян Непомнящий опустится на 14-ю строчку в июльском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В топ-10 рейтинга ФИДЕ впервые в истории не окажется ни одного россиянина.

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