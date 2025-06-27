Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российские пловцы Лифинцев и Самусенко завоевали золото и серебро на турнире в Риме

Пятикратный чемпион мира на короткой воде 2024 года, 19-летний российский пловец Мирон Лифинцев одержал победу на Sette Colli в Риме (Италия) на дистанции 50 м на спине, а победитель чемпионатов Европы на короткой воде Павел Самусенков разделил второе место с итальянцем Микеле Ламберти.

Мирон Лифинцев завершил дистанцию с результатом 24,78. Павел Самусенков и Микеле Ламберти коснулись финишного бортика с одинаковым временем – 24.85.

Плавание. Коммерческий турнир в Риме. 50 м на спине. Мужчины:

1. Мирон Лифинцев (Россия) – 24,78.

2. Павел Самусенков (Россия), Микеле Ламберти (Италия) – 24,78.

Днём ранее, 26 июня, Мирон Лифинцев одержал победу на дистанции 100 м на спине, опередив олимпийского чемпиона на этой дистанции итальянца Томаса Чеккона.