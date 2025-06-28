«Ухта» — «Газпром-Югра»: во сколько начало 7-го матча финала, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 июня, состоится седьмая, решающая игра финальной серии российской Суперлиги-2025 по футзалу, в которой сыграют «Ухта» (Ухта) и «Газпром-Югра» из Югорска.
Матч запланирован на 14:00 по московскому времени. Посмотреть игру в прямой трансляции можно будет на канале «Матч ТВ».
Отметим, что «Ухта» вела в данной серии со счётом 3-1.
«Ухта» выиграла полуфинальную серию с «Тюменью» со счётом 3-0. «Газпром-Югра» из Югорска вышел в финал чемпионата России по футзалу, победив в полуфинальной серии московский «КПРФ» (3-0).
В прошлогоднем финале чемпионата России, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.