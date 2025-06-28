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Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата России по борьбе в категории до 97 кг

В Москве на чемпионате России по вольной борьбе определились финальные поединки во всех весовых категориях. Об этом сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Отметим, в финал турнира в весовой категории до 97 кг вышел двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев.

Финалы чемпионата России:

До 57 кг:

Муса Мехтиханов — Амир Чамзын;

До 61 кг:

Завур Угуев — Муслим Мехтиханов;

До 65 кг:

Абастаджи Магомедов — Ибрагим Ибрагимов;

До 70 кг:

Константин Капрынов — Сайын Казырык;

До 74 кг:

Магома Дибиргаджиев — Имам Ганишов;

До 79 кг:

Ахмед Усманов — Мохьмад Насирхаев;

До 86 кг:

Артур Найфонов — Ибрагим Кадиев;

До 92 кг:

Славик Наниев — Аманула Гаджимагомедов;

До 97 кг:

Абдулрашид Садулаев — Магомед Курбанов;

До 125 кг:

Абдулла Курбанов — Павел Кривцов.