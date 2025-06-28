Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата России по борьбе в категории до 97 кг

В Москве на чемпионате России по вольной борьбе определились финальные поединки во всех весовых категориях. Об этом сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.
Отметим, в финал турнира в весовой категории до 97 кг вышел двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев.
Финалы чемпионата России:
До 57 кг:
Муса Мехтиханов — Амир Чамзын;
До 61 кг:
Завур Угуев — Муслим Мехтиханов;
До 65 кг:
Абастаджи Магомедов — Ибрагим Ибрагимов;
До 70 кг:
Константин Капрынов — Сайын Казырык;
До 74 кг:
Магома Дибиргаджиев — Имам Ганишов;
До 79 кг:
Ахмед Усманов — Мохьмад Насирхаев;
До 86 кг:
Артур Найфонов — Ибрагим Кадиев;
До 92 кг:
Славик Наниев — Аманула Гаджимагомедов;
До 97 кг:
Абдулрашид Садулаев — Магомед Курбанов;
До 125 кг:
Абдулла Курбанов — Павел Кривцов.