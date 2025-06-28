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Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата России по борьбе в категории до 97 кг

Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата России по борьбе в категории до 97 кг
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В Москве на чемпионате России по вольной борьбе определились финальные поединки во всех весовых категориях. Об этом сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Отметим, в финал турнира в весовой категории до 97 кг вышел двукратный олимпийский чемпион (2016, 2020), шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев.

Финалы чемпионата России:

До 57 кг:
Муса Мехтиханов — Амир Чамзын;

До 61 кг:
Завур Угуев — Муслим Мехтиханов;

До 65 кг:
Абастаджи Магомедов — Ибрагим Ибрагимов;

До 70 кг:
Константин Капрынов — Сайын Казырык;

До 74 кг:
Магома Дибиргаджиев — Имам Ганишов;

До 79 кг:
Ахмед Усманов — Мохьмад Насирхаев;

До 86 кг:
Артур Найфонов — Ибрагим Кадиев;

До 92 кг:
Славик Наниев — Аманула Гаджимагомедов;

До 97 кг:
Абдулрашид Садулаев — Магомед Курбанов;

До 125 кг:
Абдулла Курбанов — Павел Кривцов.

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