Егор Корнев выиграл заплыв на 100 м вольным стилем на турнире в Риме

Чемпион мира на короткой воде 2024 года 21-летний российский пловец Егор Корнев одержал победу на коммерческом турнире Sette Colli в Риме (Италия) на дистанции 100 м вольным стилем. Корнев завершил дистанцию с результатом 47,60.

Примечательно, что в предварительном заплыве Егор занял девятое место, отстав на 0,01 секунды от квалифицирующего в финал A восьмого, но смог побороться за победу благодаря снятию с финального заплыва итальянца Томаса Чеккона.

Плавание. Коммерческий турнир в Риме. 100 м вольным стилем. Мужчины:

1. Егор Корнев (Россия) – 47,06;

2. Карлос д'Амброзио (Италия) – 48,14;

3. Мануэль Фриго (Италия) — 48,38.

Видео: Отношения России и МОК