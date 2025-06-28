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Егор Корнев выиграл заплыв на 100 м вольным стилем на турнире в Риме

Егор Корнев выиграл заплыв на 100 м вольным стилем на турнире в Риме
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Чемпион мира на короткой воде 2024 года 21-летний российский пловец Егор Корнев одержал победу на коммерческом турнире Sette Colli в Риме (Италия) на дистанции 100 м вольным стилем. Корнев завершил дистанцию с результатом 47,60.

Примечательно, что в предварительном заплыве Егор занял девятое место, отстав на 0,01 секунды от квалифицирующего в финал A восьмого, но смог побороться за победу благодаря снятию с финального заплыва итальянца Томаса Чеккона.

Плавание. Коммерческий турнир в Риме. 100 м вольным стилем. Мужчины:

1. Егор Корнев (Россия) – 47,06;
2. Карлос д'Амброзио (Италия) – 48,14;
3. Мануэль Фриго (Италия) — 48,38.

Видео: Отношения России и МОК

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