Иван Кожакин стал вторым в заплыве на 50 м брассом на турнире в Риме

Чемпион и обладатель Кубка России 27-летний пловец Иван Кожакин стал серебряным призёром коммерческого турнира Sette Colli в Риме (Италия) на дистанции 50 м брассом. Кожакин завершил дистанцию с результатом 26,59, отстав от победителя на 0,16 сек.

Плавание. Коммерческий турнир в Риме. 50 м брассом. Мужчины:

1. Лудовико Виберти — 26,43;

2. Иван Кожакин — 26,59;

3. Симоне Черасуоло — 26,71.

Ранее стало известно, что российский пловец Егор Корнев выиграл золото турнира Sette Colli на дистанции 100 м вольным стилем, а Мирон Лифинцев и Павел Самусенков стали обладателями золотой и серебряной наград на дистанции 50 м на спине.

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