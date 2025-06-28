«Ухта» — «Газпром-Югра»: где смотреть трансляцию 7-го матча финальной серии Суперлиги-2025

Сегодня, 28 июня, состоится седьмая, решающая игра финальной серии российской Суперлиги-2025 по футзалу между «Ухтой» (Ухта) и «Газпромом-Югра» из Югорска.

Суперлига . Финал Суперлига . Финал 28 июня 2025, суббота. 14:00 МСК Ухта Ухта Не начался Газпром-Югра Югорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Матч запланирован на 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры будет осуществлять канал «Матч ТВ».

Отметим, что «Ухта» вела в данной серии со счётом 3-1.

«Ухта» выиграла полуфинальную серию с «Тюменью» со счётом 3-0. «Газпром-Югра» из Югорска вышел в финал чемпионата России по футзалу, победив в полуфинальной серии московский «КПРФ» (3-0).

В прошлогоднем финале чемпионата России, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.