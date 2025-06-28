Чемпионат России — 2025 по вольной борьбе, мужчины: расписание финалов 28 июня

Сегодня, 28 июня, пройдут решающие поединки на проходящем в Москве чемпионате России по вольной борьбе. Начало финальных схваток — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финальными парами во всех весовых категориях.

Отметим, что в финал соревнований в весовой категории до 97 кг вышел двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев.

Вольная борьба. Чемпионат России — 2025. Финалы:

До 57 кг. Муса Мехтиханов (Республика Дагестан) — Амир Чамзын (Республика Тыва)

До 61 кг. Заур Угуев (Республика Дагестан) — Муслим Мехтиханов (Республика Дагестан)

До 65 кг. Абасгаджи Магомедов (Республика Дагестан) — Ибрагим Ибрагимов (Республика Дагестан)

До 70 кг. Сайын Казырык (Республика Тыва) — Константин Капрынов (Республика Саха-Якутия)

До 74 кг. Магома Дибиргаджиев (Республика Дагестан) — Имам Ганишов (Республика Дагестан)

До 79 кг. Мохьмад Насирхаев (Республика Дагестан) — Ахмед Усманов (Республика Дагестан)

До 86 кг. Артур Найфонов (Ханты-Мансийский АО) — Ибрагим Кадиев (Республика Дагестан)

До 92 кг. Славик Наниев (Ханты-Мансийский АО) — Аманула Гаджимагомедов (Республика Дагестан)

До 97 кг. Абдулрашид Садулаев (Республика Дагестан) — Магомед Курбанов (Республика Дагестан)

До 125 кг. Абдулла Курбанов (Краснодарский край) — Павел Кривцов (Кемеровская область).