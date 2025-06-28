«Ухта» — «Газпром-Югра»: онлайн-трансляция 7-й игры финала Суперлиги начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 28 июня, состоится седьмая, решающая игра финальной серии российской Суперлиги-2025 по футзалу между «Ухтой» (Ухта) и «Газпромом-Югра» из Югорска.
Суперлига . Финал
28 июня 2025, суббота. 14:00 МСК
Ухта
Ухта
Не начался
Газпром-Югра
Югорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч запланирован на 14:00 по московскому времени. Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию седьмой игры финальной серии Суперлиги-2025.
«Ухта» выиграла полуфинальную серию с «Тюменью» со счётом 3-0. «Газпром-Югра» из Югорска вышел в финал чемпионата России по футзалу, победив в полуфинальной серии московский «КПРФ» (3-0).
В прошлогоднем финале чемпионата России, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.
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