«Первыми эмоциями после победы был шок». Шпажистка Муртазалиева — о победе на ЧЕ-2025

Российская фехтовальщица Айзанат Муртазалиева рассказала, как она восприняла победу на чемпионате Европы — 2025, который проходил с 14 по 19 июня в итальянской Генуе.

«Осознание победы есть, но я уже отпустила это всё и морально настраиваюсь на чемпионат мира. А первыми моими эмоциями после победы был шок. Мне не верилось. В первую очередь буквально сразу после боя позвонила маме. Она уже была вся в слезах от радости. А следом позвонила своему личному тренеру Юлии Равильевне Гараевой, которой, к сожалению, со мной там не было, и с ней тоже разделили эту радость. К церемонии награждения уже была такая уставшая, что хотелось только добраться до гостиницы и поспать. И лишь на следующий день стала смотреть фотографии, даже пересмотрела некоторые свои бои», – приводит слова Муртазалиевой пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, российские фехтовальщики завоевали на чемпионате Европы — 2025 три медали: одно личное золото в турнире шпажисток и две бронзы в командных соревнованиях рапиристов и саблистов. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе.