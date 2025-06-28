«Томас Бах ломает карьеры спортсменам». Зампред БФЛА — о допуске белорусов на ОИ

Заместитель председателя Белорусской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Демидик рассказал, произошли ли какие-нибудь изменения после вступления в должность нового президента МОК Кирсти Ковентри.

— К сожалению, у нас всё стабильно никак. Как было заявление о недопуске, так оно и осталось. Хотя ведутся переписка и беседа, но бесполезно.

— Британское лобби Себастьяна Коу нас, мягко говоря, не любит. Возможно ли, что новое руководство МОК резко изменит отношение Коу и его лобби к нам?

— Себастьян Коу хотел стать президентом МОК, а его, получается, не выбрали. На уступки вряд ли он будет идти. Пытаются обещать, но чётко дали понять, что, пока не будет подписано какого-то мирного соглашения, подвижек делать не будут.

— Томас Бах очень много своими решениями сломал карьер спортсменам. Останется ли он фигурой, которую так и запомнят в негативном ключе?

— Останется двуличным. Нам, например, ломает карьеры. Спортсмены идут, стараются показать результат, тратят здоровье, хотят попасть на ОИ, а он берёт и эту их цель рушит. На мой взгляд, из-за политических моментов, а не ради спорта. В отношении же других стран действует более мягко. И они ему будут благодарны, потому что наши сильнейшие спортсмены не едут на ОИ, — приводит слова Демидика Sport5.by.

Напомним, Ковентри вступила в должность президента МОК 23 июня.