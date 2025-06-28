Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

FIL включила пятерых российских саночников в пул тестирования на сезон-2025/2026

Международная федерация санного спорта (FIL) включила пятерых российских саночников в международный пул тестирования на сезон-2025/2026.

«В международный регистрируемый пул тестирования на сезон-2025/2026 вошли Полина Григорьева, Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Роман Репилов и Ксения Шамова», – приводит слова представителя пресс-службы Федерации санного спорта России ТАСС.

В прошедшем сезоне-2024/2025 в международный пул тестирования входили пять российских саночников: Андрей Богданов, Виктория Демченко, Иванова, Павличенко, Роман Репилов и Анастасия Кропачева.

Ранее на конгрессе Международной федерации санного спорта, который состоялся 18 июня, было принято решение об отказе к допуску к олимпийской квалификации и Олимпийским играм — 2026 для российских саночников.