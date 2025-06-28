Заслуженного тренера России по дзюдо обвиняют в домогательствах к школьнице — SHOT
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Заслуженный тренер России по дзюдо Григорий Давыдов задержан в Тюмени по подозрению в сексуальных домогательствах к 13-летней воспитаннице. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации источника, тренер приставал к девочке в спортивном зале клуба «Дзюдо-Бусидо», учредителем которого он является. Давыдов рассказывал о сексе, предлагал выпить алкогольные напитки и пытался дать денег. Семиклассница рассказала обо всём родителям.
Григорий Давыдов — мастер спорта по дзюдо. Он более 20 лет тренировал детей, является отцом трёх дочерей. Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».
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