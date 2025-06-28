Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Заслуженного тренера России по дзюдо обвиняют в домогательствах к школьнице — SHOT

Заслуженного тренера России по дзюдо обвиняют в домогательствах к школьнице — SHOT
Комментарии

Заслуженный тренер России по дзюдо Григорий Давыдов задержан в Тюмени по подозрению в сексуальных домогательствах к 13-летней воспитаннице. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По информации источника, тренер приставал к девочке в спортивном зале клуба «Дзюдо-Бусидо», учредителем которого он является. Давыдов рассказывал о сексе, предлагал выпить алкогольные напитки и пытался дать денег. Семиклассница рассказала обо всём родителям.

Григорий Давыдов — мастер спорта по дзюдо. Он более 20 лет тренировал детей, является отцом трёх дочерей. Сейчас мужчина задержан. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android