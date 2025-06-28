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«Ухта» победила «Газпром-Югра» в седьмом матче и стала чемпионом России по мини-футболу

«Ухта» победила «Газпром-Югра» в седьмом матче и стала чемпионом России по мини-футболу
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Завершилась решающая игра финальной серии чемпионата России — 2024/2025 среди команд Суперлиги по футзалу между «Ухтой» (Ухта) и «Газпромом-Югра» из Югорска. В седьмом матче финала, проходившего в Ухте, местная команда одержала победу в овертайме со счётом 4:1 и выиграла серию — 4-3. «Ухта» впервые в своей истории завоевала золотые медали российского первенства.

Суперлига . Финал
28 июня 2025, суббота. 14:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
4 : 1
ОТ
Газпром-Югра
Югорск
1:0 Хусаинов – 21'     1:1 Карпов – 38'     2:1 Парадински – 44'     3:1 Гитта – 47'     4:1 Педала – 49'    

Первый тайм прошёл без забитых голов. В самом начале второй 20-минутки игрок хозяев Дмитрий Хусаинов открыл счёт в матче. На исходе основного времени матча Павел Карпов сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Фелипе Парадински вывел хозяев вперёд в дополнительной пятиминутке, голкипер ухтинцев Гуита забил в пустые ворота, а Педала после розыгрыша штрафного поставил победную точку в матче — 4:1.

Мини-футбол. Чемпионат России, Суперлига-2024/2025. Финальная серия. Седьмой, решающий матч:

«Ухта» (Ухта) — «Газпром-Югра» (Югорск) — 4:1.

Отметим, что изначально «Ухта» вела в данной серии со счётом 3-1. Однако «Газпром-Югра» сумел сравнять серию.

В прошлогоднем финале чемпионата России, где также встречались «Ухта» и «Газпром-Югра», победу в серии одержала команда из Югорска.

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