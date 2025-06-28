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ФНС заблокировала счета Елены Исинбаевой в России — «Mash на спорте»

ФНС заблокировала счета Елены Исинбаевой в России — «Mash на спорте»
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Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По информации источника, в пятницу, 27 июня, налоговая служба заблокировала три банковских счёта Исинбаевой, привязанных к её ИП, из-за задолженности в размере 818 тысяч рублей.

ИП Исинбаевой связано с арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По данным СМИ, экс-спортсменка владеет домом в элитном жилом комплексе в муниципалитете Арона в Испании, она зарегистрирована там вместе с мужем и детьми, которые получают образование на юге Тенерифе.

Напомним, летом 2024 года Елена Исинбаева покинула комиссию атлетов МОК, в которую входила с августа 2016 года.

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