Дронова объяснила свою неудачу на чемпионате России в Казани

Российская велогонщица Тамара Дронова прокомментировала неудачное выступление в групповой гонке на чемпионате России — 2025. Спортсменка заняла восьмое место, проиграв победительнице Анастасии Самсоновой более четырёх минут. Второй финишировала Алёна Иванченко, тройку призёров замкнула Ирина Кузнецова.

«Не могу сказать, что трасса была очень тяжёлая, просто момент атаки Иванченко был для меня кризисным, я постаралась закрыть образовавшийся промежуток между нами. А когда отрыв уехал, стало понятно, что догнать будет невозможно. Слаженной работы в группе не получилось, команды Москвы и Тулы остались без представителей спереди.

Всю гонку старалась быть спереди, трасса техничная, её усложнили если не подъёмами, то поворотами, ветер сыграл свою роль. Девочки уехали в отрыв на первых же кругах, одну из наших девочек туда отправили, второй отрыв нейтрализировали, а решающий с лидерами уехал без вариантов на шестом круге», – передаёт слова Дроновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.