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Россиянка Жовнер завоевала бронзу на этапе Кубка мира по гребле в Люцерне

Россиянка Жовнер завоевала бронзу на этапе Кубка мира по гребле в Люцерне
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Российская спортсменка Мария Жовнер стала третьей в заезде одиночек лёгкого веса на этапе Кубка мира по академической гребле, который проходит в Люцерне (Швейцария).

В финале Жовнер финишировала с результатом 7:39.82 минуты, сумев на 0,07 секунды опередить Фемке ван де Флит из Нидерландов. Победу в гонке одержала мексиканка Кения Лечуга Аланис (7:33.64), второе место заняла Лара Тифенталер из Австрии (7:38.88).

Кубок мира по академической гребле. Лёгкий вес, одиночки, женщины:

1. Кения Лечуга Аланис (Мексика) — 7:33.64.

2. Лара Тифенталер (Австрия) — 7:38.88.

3. Мария Жовнер (Россия, нейтральный статус) — 7:39.82.

4. Фемке ван де Флит (Нидерланды) — 7:39.89.

Марии Жовнер 23 года. Ранее она уже становилась бронзовым призёром чемпионата Европы — 2025 в этой дисциплине, а в прошлом году выиграла молодёжное первенство Европы в одиночках лёгкого веса.

Соревнования в Люцерне проходят с 27 по 29 июня. Российские спортсмены участвуют в турнире в нейтральном статусе.

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