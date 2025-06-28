Самсонова прокомментировала свою победу на ЧР по велошоссе

Российская велогонщица Анастасия Самсонова поделилась ощущениями после победы на чемпионате России, который проходит в Казани с 24 по 30 июня.

«Я очень долго шла к такому результату. На финише был резкий поворот – и сразу за ним финишная прямая. Нужно было первой заходить, у меня получилось. Изначально я думала, что меня на финише накатит, но сил хватило.

Изначально я просто держалась впереди группы, контролировала гонку. Кругов за шесть до конца решила отъехать, Алёна Иванченко меня догнала, вместе поехали с ней впереди. Так вместе и приехали, тактики не было, не планировали, сложилось по гонке», – передаёт слова Самсоновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.