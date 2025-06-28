Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Самсонова прокомментировала свою победу на ЧР по велошоссе

Самсонова прокомментировала свою победу на ЧР по велошоссе
Комментарии

Российская велогонщица Анастасия Самсонова поделилась ощущениями после победы на чемпионате России, который проходит в Казани с 24 по 30 июня.

«Я очень долго шла к такому результату. На финише был резкий поворот – и сразу за ним финишная прямая. Нужно было первой заходить, у меня получилось. Изначально я думала, что меня на финише накатит, но сил хватило.

Изначально я просто держалась впереди группы, контролировала гонку. Кругов за шесть до конца решила отъехать, Алёна Иванченко меня догнала, вместе поехали с ней впереди. Так вместе и приехали, тактики не было, не планировали, сложилось по гонке», – передаёт слова Самсоновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Бой до самого Парижа». Всё, что нужно знать о главной веломногодневке 2025 года
«Бой до самого Парижа». Всё, что нужно знать о главной веломногодневке 2025 года
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android