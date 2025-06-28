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Велогонщица Самсонова рассказала о болельщиках, которые выбегали на трассу ЧР

Велогонщица Самсонова рассказала о болельщиках, которые выбегали на трассу ЧР
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Российская велогонщица Анастасия Самсонова рассказала об особенностях прохождения групповой гонки на чемпионате России, который проходит с 23 по 30 июня в Казани.

«Рада, что могу конкурировать с гонщицами, которые соревнуются на международных соревнованиях, для меня это большой и важный опыт. Сейчас больше всего хочется отдохнуть, но так как сезон ещё в самом разгаре буду продолжать тренироваться, готовиться к следующим стартам. По погоде – сильный ветер, это добавляло тяжести по гонке.

Трасса хорошая, но много людей было, которые выходят на дорогу, немного мешали. Была горочка, было где поработать, потерпеть. В Казани трасса интереснее, а в Иннополисе была техничнее, много разворотов, поворотов, движений», – передаёт слова Самсоновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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