Врач «Ухты» оказал помощь игроку команды в финале ЧР, постучав ногой по его стопе
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В эти минуты проходит решающая седьмая игра финальной серии российской Суперлиги-2025 по футзалу между «Ухтой» (Ухта) и «Газпромом-Югра» из Югорска.
Суперлига . Финал
28 июня 2025, суббота. 14:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
4 : 1
ОТ
Газпром-Югра
Югорск
1:0 Хусаинов – 21' 1:1 Карпов – 38' 2:1 Парадински – 44' 3:1 Гитта – 47' 4:1 Педала – 49'
Права на видео принадлежат РФС.
В одном из эпизодов в результате грубого фола игрока югорской команды на паркете оказался автор гола хозяев Дмитрий Хусаинов. Футзалист долго не мог подняться с пола, держась за левую ногу. Представитель медицинского штаба «Ухты» оказал необычную помощь футзалисту, постукивая ногой по его стопе. После этого Хусанов продолжил встречу.
На момент выхода новости идёт дополнительное время. Счёт 2:1 в пользу команды из Республики Коми.
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