Врач «Ухты» оказал помощь игроку команды в финале ЧР, постучав ногой по его стопе

В эти минуты проходит решающая седьмая игра финальной серии российской Суперлиги-2025 по футзалу между «Ухтой» (Ухта) и «Газпромом-Югра» из Югорска.

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В одном из эпизодов в результате грубого фола игрока югорской команды на паркете оказался автор гола хозяев Дмитрий Хусаинов. Футзалист долго не мог подняться с пола, держась за левую ногу. Представитель медицинского штаба «Ухты» оказал необычную помощь футзалисту, постукивая ногой по его стопе. После этого Хусанов продолжил встречу.

На момент выхода новости идёт дополнительное время. Счёт 2:1 в пользу команды из Республики Коми.