Дронова рассказала о своих ожиданиях от «Тур де Франс»

Участница Олимпийских игр — 2024 в Париже велогонщица Тамара Дронова поделилась своими ожиданиями от женской веломногодневки «Тур де Франс», которая пройдёт с 26 июля по 3 августа.

«Никогда не ставлю никаких определённых планок, понятно, что хотелось бы попасть как минимум в тройку, лучше выиграть один из этапов, но здесь много факторов могут сыграть. Как показывает практика, ты можешь быть очень хорошо готов, всё складывается удачно, но сыграет свою роль форс-мажор, технический момент, цепь слетит, прокол, всё что угодно может случиться. А бывает, что, наоборот, физическое состояние не лучшее, но всё в твою пользу.

На бельгийской трассе ушёл отрыв, в который никто не верил, но в один момент посреди дистанции отставание основной группы составило 10 минут, так эти два человека спокойно и доехали до финиша, что было сенсацией для женского пелотона. У мужчин это частенько случается, для женской гонки – сенсация», – передаёт слова Дроновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.