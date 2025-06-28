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Дронова — о казанской трассе: надо формировать иначе, в Европе всегда есть большой круг

Дронова — о казанской трассе: надо формировать иначе, в Европе всегда есть большой круг
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Участница Олимпийских игр — 2024 в Париже велогонщица Тамара Дронова рассказала об особенностях трассы групповой гонки на чемпионате России, который проходит с 23 по 30 июня в Казани.

«Подобный короткий круг ни на каких международных стартах не делают, надо формировать иначе. Гонки в Европе и других странах представлены сначала большим кругом, после чего выходят уже на маленькие круги. Не бывает такого, чтобы все 13 кругов были по маленькому 10-километровому кругу. Для маунтинбайка это нормально, но не для шоссе. У нас всегда должен быть общий большой длинный круг.

Профили трассы в городе и за городом разные, такой профиль трассы, как в Казани, большой, подходит для спринта, основная группа приехала в большом составе, даже если кто-то успевал отстать, они возвращались, просвет можно было нейтрализовать на поворотах», – передаёт слова Дроновой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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