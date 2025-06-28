Иванченко рассказала о технических проблемах с велосипедом по ходу гонки ЧР

Участница Олимпийских игр — 2024 в Париже российская велогонщица Алёна Иванченко рассказала, как прокол колеса повлиял на её результат в групповой гонке чемпионата России.

«На третьем круге у меня был прокол и пришлось останавливаться, чтобы заменить колесо. Вылетела из группы, приходилось догонять. Было непросто, думала, либо сейчас догоняю, либо не успею и до конца гонки. Нужны сразу резкие движения, нужно «перекладываться», иначе будет расти отрыв и не получится хорошо проехать.

Всё равно немножко обидно второму месту, но я рада, была честная борьба, здорово получилось поймать момент для отрыва. Финиш был сыгран на самом деле ещё до финального поворота, трасса в этом месте техничная, метров за 500 какую позицию выбрал, каким вошёл в поворот – это уже определило результат. Ещё до финишной прямой разыграли победу, в поворот входила второй, выйти и вырезать на первое место было практически нереально», – передаёт слова Иванченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.